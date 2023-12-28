Hatay'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu!

Hassa'da, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 70 yaşındaki Mustafa Araplıoğlu, dere yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:07
Hatay'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu!
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Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce çıkan ve geri dönmeyen Mustafa Araplıoğlu'nun (70) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Araplıoğlu, Gülkent Mahallesi'ndeki dere yatağında ölmüş halde bulundu.

Araplıoğlu'nun cesedi, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.


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