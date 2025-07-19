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Dünden bugüne Altan Öymen...

Dünden bugüne Altan Öymen...

19.07.2025 15:52:00
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Haber Merkezi
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Dünden bugüne Altan Öymen...

Yoğun bakımda tedavi gören ve dün entübe edilen eski CHP Genel Başkanı, deneyimli gazeteci ve yazar Altan Öymen hayatını kaybetti. Peki Altan Öymen kimdir? Sizler için derledik...

CHP'nin 5'inci Genel Başkanı ve deneyimli gazeteci, yazar Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Kaptığı virüs enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Öymen, İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Öymen 6 hafta öncesinde de başarılı bir akciğer ameliyatı geçirmişti. Florence Nightingale Hastanesi, yoğum bakımda olan Altan Öymen'in yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, annesi Fatma Nezaket Öymen'dir. Örsan adında bir erkek, Gülden adında bir kız kardeşi vardır. Onur Öymen amcasının oğludur. Bilsay Kuruç halasının oğludur. Altan Öymen'in babası Trabzonlu, annesi ise Boluludur. Image

Ailesinin Ankara'ya taşınması nedeniyle ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Malî Şubesi'nde lisans öğrenimini tamamladı.

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Öymen, kariyerine 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak başladı ve iki yıl çalıştıktan sonra Tercüman'ın Ankara Temsilcisi oldu. 

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1957'de Yeni Gün gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 1958-60 yılları arasında Ulus ve Akis gazetelerinde yazdı. 

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1960-61 yılları arasında Öncü gazetesinde Genel Yayın Müdürü oldu. 

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Akşam, Cumhuriyet, Günaydın gazetelerinde yazılar yazdı ve Milliyet gazetesinde yıllar boyunca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak çalıştı. 

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1962-66 yılları arasında Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi görevi yaptı. 

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1966-67 Milliyet dizi yazarı, 1967-68 Ulus Genel Yayın Müdürü 1968-72 Akşam yazarı, WDR ve DPA muhabiri oldu. 1972 yılında Anka Haber Ajansı'nı kurdu ve 1979 yılına kadar yönetti. 

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İki çocuk babası Altan Öymen, eşi Aysel Öymen'i 2024 yılında kaybetti.

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Yurt içindeki ve yurt dışındaki radyo ile televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı. 1977 ve 1995 Türkiye genel seçimlerinde CHP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer aldı.

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CHP'de genel başkanlık görevini 1999-2000 yılları arasında sürdüren Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı.

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Öymen, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı köşe yazılarıyla da kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri oldu. 

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