Dünden yarına Cumhuriyet: Yazarlarımız Metrohan'da okuyucularla buluşuyor

Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:22

Güncelleme: 27.01.2024 - 16:27

"Dünden yarına Cumhuriyet" başlığı altında Cumhuriyet gazetesi yazarları okuyucularla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Metrohan'da gerçekleşecek "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı" başlıklı konferansın konuşmacıları Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen olacak.

Metrohan'daki söyleşi, 28 Ocak Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.