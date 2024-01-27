Dünden yarına Cumhuriyet: Yazarlarımız Metrohan'da okuyucularla buluşuyor
Cumhuriyet yazarları Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen, 28 Ocak Pazar günü Metrohan'da okuyucularla bir araya gelecek.
"Dünden yarına Cumhuriyet" başlığı altında Cumhuriyet gazetesi yazarları okuyucularla bir araya gelmeye devam ediyor.
Son olarak Metrohan'da gerçekleşecek "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı" başlıklı konferansın konuşmacıları Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen olacak.
Metrohan'daki söyleşi, 28 Ocak Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.
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