Dünün üreticileri bugünün unutulanları oldu: Emeklilerin çığlığı Ankara’da yükseldi

Emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlar “Emeklinin Çığlığı” Paneli’nde ele alındı. Ankara Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu’nda AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi ile BES-SEN işbirliğinde gerçekleştirilen programda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu konuşmacı olarak katıldı.

Programın kolaylaştırıcılığını ise AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi Genel Başkanı Şerafettin Deniz üstlendi. Açılış konuşmasını yapan Deniz, "Dünün üreticileri bugünün ne yazık ki unutulanları durumuna düşürüldü. Memlekette 17 milyon emekli var. Aileleriyle birlikte 35 milyon. 2003 yılında ortalama emekli maaşları asgari ücretin yüzde 33-36 daha fazlasıydı. Bugün ortalama emekli maaşı asgari ücretin yüzde 20 altında. Yani yüzde 56'lık bir kayıptan söz ediyoruz" diyerek sözü panelist milletvekillerine bıraktı.

‘ESKİ DEDİKLERİ TÜRKİYE'Yİ MUMLA ARIYORUZ’

İlk sözü alan İYİ Partili Türkoğlu, "8 bin 77 lira seyyanen zammın emeklilere verilebilmesi için günlerce mücadele ettik. Oylama yapılmadan Bahçeli grup toplantısında direkt bu konuya değindi. Biz de umutlandık. Kürsüde öyle söylediler, el kaldırırken öyle kaldırmadılar. Bu memlekette 12 milyon emekli 20 bin lira ile yaşamaya çalışıyor. Bu yaşanacak ücret değil. Bırakın maaşı Kurban Bayramı'nda 4 bin liralık ikramiyeye bin lira zam bile yapmadı. En acısı da bu. Harçlık verecek çağdayken çocuğundan yardım alacak hale geliyorsun. Eski dedikleri Türkiye'yi mumla arıyoruz" diye konuştu.

‘SEÇİMDEN ÖNCEKİ ZAMMA ALDANMAYIN’

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise sonuçları bildiklerini belirterek nedenlerin konuşulması gerektiğinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı: "Sebep belli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Erdoğan'ın yönetimi. Geri kalan tali konular. Yerel seçimde gereken cevabı verdiniz. Yeniden parlamenter sisteme geçişin kilometre taşı olacaksınız. Bunlar seçimden önce maaşlarınıza zam yapar sakın aldanmayın. Meşru, hukuki ve ahlaki zeminde meydanlara inin. Biz yanınızda bedel ödüyoruz. Biz sizi destekleriz."

‘İKTİDARI KAYBETTİKLERİNİN FARKINDALAR’

CHP'li Ulaş Karasu da asıl yangının adalette yaşandığını vurguladı. CHP olarak da büyük bir adaletsizlik yaşadıklarını söyleyen Karasu, "İmamoğlu'nun 30 yıllık diplomasına, CHP'nin kurultayına çöktüler. Bu kadar adaletsizliğin olduğu noktada emeklilere adaleti getirmek mümkün değil. Salonun yarısı açlık yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 6 emekli maaşı yoksulluk sınırını zor geçiyor. Sarayında oturan şahıs ‘benim emeklilerim memnun’ diyor.

15 gün boyunca sizin için Meclis'te nöbet tuttuk. Grup başkanvekillleri çıktı ‘gariban’ dedi emeklilere. Yıllardır emeklinin desteğiyle iktidarda kalanlar bugün sarayda oturuyorlar. Hiçbirini sokakta görüyor musunuz? Sizinle oturmaya cesaretleri var mı? İktidarı kaybettiklerinin farkındalar. Kaybetmemek için de partilere çökmeye başladılar. İktidar emeklinin çığlığını duymadı ama inşallah sandık önünüze geldiğinde sesinizi duyuracaksınız" dedi.