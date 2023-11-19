Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü...

Yayınlanma: 19.11.2023 - 21:03

Güncelleme: 19.11.2023 - 21:03

20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır ve çocukların haklarını vurgulamak adına önemli bir tarihi temsil eder. Bu gün, 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuklara yönelik hakların kabul edildiği Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesinden kaynaklanır.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ AMACI



Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların yaşam, sağlık, eğitim, oyun, ifade özgürlüğü, korunma ve katılım gibi temel haklarını içeren en kapsamlı insan hakları sözleşmelerinden biridir. Bu sözleşme, çocukların benzersiz ihtiyaçlarına ve haklarına odaklanırken, aynı zamanda onları koruyucu, destekleyici ve katılımcı bir ortamda büyütmeyi hedefler.

Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların haklarına dikkat çekmek, bu hakların korunması ve geliştirilmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanır. Bu gün aynı zamanda çocukların katılımını teşvik eder ve onların seslerini duyurmak için bir platform sağlar. Çocukların eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel haklarına sahip olmalarını sağlamak için çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve etkinlikler düzenlenir.



