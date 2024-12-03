Dünya Engelliler Günü 3 Aralık: Engelli bireyler için erişilebilirlik ve haklar

3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler'in 1992'de ilan ettiği bu özel gün, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını teşvik etmek amacıyla farkındalık yaratıyor. Dünya Engelliler Günü, sadece bir günle sınırlı kalmayıp, her gün fırsat eşitliği yaratma hedefini vurguluyor.

Dünya Engelliler Günü 3 Aralık: Engelli bireyler için erişilebilirlik ve haklar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:09

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, her yıl tüm dünyada engellilerin hakları, yaşam kaliteleri ve toplumsal eşitlikleri üzerine farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler, 1992'de bu günü ilan ederek engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak için küresel bir çağrıda bulunmuştur.

Bu özel gün, engellilerin sağlık, eğitim, çalışma hayatı ve erişilebilirlik gibi temel alanlarda karşılaştıkları engelleri gündeme getirirken, toplumların bu bireylerin yaşamlarını iyileştirme sorumluluğuna dikkat çeker.

ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMA KATILIMI

Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını teşvik etmek için önemlidir. Sağlık hizmetlerine erişim, eğitimde fırsat eşitliği, istihdam alanındaki engeller ve mekanlara erişim gibi sorunlar, engelli bireylerin yaşamlarını zorlaştırmaktadır. Bu gün, toplumsal farkındalık oluşturarak, bu sorunların çözülmesi için tüm kesimlerin birlikte çalışmasını teşvik eder.

Dünya Engelliler Günü, sadece 3 Aralık'ta değil, her gün engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirme ve onlara fırsat eşitliği sunma amacını taşır. Bu özel gün, toplumların engelli bireylere karşı sorumluluklarını hatırlatırken, aynı zamanda eşit bir dünya için birlikte çalışmanın önemini vurgular.


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