Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:28

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:28

Dünya Engelliler Haftası yaklaşırken yurttaşlar Dünya Engelliler Haftası'nda neler yapılacağını araştırıyor. Peki, Dünya Engelliler Haftası nedir, ne zaman? Dünya Engelliler Haftası'nda neler yapılır? İşte, Dünya Engelliler Haftası'na dair merak edilenler...

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI NEDİR?

Dünya Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Dünya engelliler haftası kapsamında ayrı ayrı günlerde pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek istenmektedir.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Dünya Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs aralığında kutlanmaktadır.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI'NDA NELER YAPILIR?

Engelliler Haftası boyunca engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI GÜNLERİ;

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış

ENGELLİ TÜRLERİ NELERDİR?