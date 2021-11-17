Dünya Felsefe Günü 18 Kasım’da kutlanıyor

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı İoanna Kuçuradi, “19. Dünya Felsefe Günü” dolayısıyla verdiği mesajda, dünyayı sarsan pandemiyle neden baş edilemediğini, tıpkı kadın cinayetleri gibi “özgürlük” ve “kendini tuttamama” kavramlarının yanlış öğretilmesine bağlıyor. Etik değer eğitiminin gereğine işaret ediyor.

Kuçuradi’ nin “Dünya Felsefe Günü” Mesajı:

“Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Felsefe Severler,

Dünya Felsefe Günü’nü bu yıl da Covid-19 koşullarında kutlamak zorundayız. Bugün,19. Dünya Felsefe Günü’nü kutlarken iki yıldan beri dünyamızı kasıp kavuran bu pandeminin neden üstesinden gelemediğimizi sorgulamayı denemek belki yararlı olur.

Pandeminin bitmemesinin birçok nedeni vardır. Burada tıbbi nedenlerini bir yana bırakarak insanların davranışlarıyla ilgili nedenlerden birine ama çok temel bir nedene dikkat çekmek istiyorum. Bu da insanların çoğunun, kin ya da öfke onları sarınca, kendilerini tutamamaları / kendilerine hâkim olamamalarıdır. Birçok insanın başka bir insanı öldürdükten sonra intihar etmesi bunu gösteriyor bazı “kadın cinayetleri”nde gördüğümüz gibi.

Bu durum, eğitimde yapılan ve özgürlüğün doğru anlaşılmamasından kaynaklanan bir yanlışa işaret ediyor; özgür yetiştirme adına çocuklara / gençlere eylemde sınır tanımayı öğretemediğimizi gösteriyor. İnsan öldürmeye kadar götüren bu kendini tutamama, eylemde sınır tanımamanın en uç görünümü olsa gerek.

Kendini tutma öğrenilebilecek bir şeydir. Bunun farkında olmak ve gerektiğinde kendimizden başlayarak, nevrimizin döndüğü durumlarda kendimizi tutmayı öğrenmek, çocuklarımıza da bunu öğrenebilmeleri için yardımcı olmak, bugün eğitime eklenmesi gereken ana konulardan biri olarak görünüyor.

Kendimize ve başkalarına zarar vermemeyi öğrenmenin yolu kendini tutmayı öğrenmekten geçer. Kendini tutmayı öğrenmek değerler eğitiminin de ilk adımıdır.

Güncel olayların bana düşündürdüklerini sizle paylaşarak, Dünya Felsefe Gününüzü kutlar; bu günde düşündüklerimizin, şu zor pandemi döneminde bir güç yenilenmesine yardımcı olmasını dilerim.”