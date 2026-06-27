Dünya Kupası galibiyeti sonrası X'te tansiyon yükseldi: Gazeteci Cüneyt Özdemir ile iş insanı Nevzat Aydın arasında küfürlü tartışma

Dünya Kupası'na ikinci maçında veda eden Türkiye, turnuvadaki üçüncü mücadelesinde ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, rakibini 3-2 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası organizasyonundaki ilk galibiyetini elde etti.



Zaferin ardından dijital medyada büyük bir gerilim patlak verdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya (X) hesabı üzerinden gol sevinci videosunu paylaştı.



Söz konusu video:





Özdemir'in coşkulu paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından "abartılı" bulunurken, gönderinin altına Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'ın yaptığı yorum tartışmanın fitilini ateşledi.

NEVZAT AYDIN’DAN "TİYATRO" YORUMU

İş insanı Nevzat Aydın, Cüneyt Özdemir'in sevinç videosunun altına, "Sevinilebilir, onda sıkıntı yok da olay külliyen tiyatro" ifadelerini yazarak tepki gösterdi. Bu yoruma çok sert bir karşılık veren Cüneyt Özdemir, hakaret ve küfür içeren bir dille Aydın'ı hedef aldı.

ÖZDEMİR'DEN KÜFÜRLÜ VE SERT YANIT

Nevzat Aydın'ın eleştirisine sinirlenen Cüneyt Özdemir, "Bi s.ktrolup gidebilirsiniz!" diyerek başladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ada eleştirilerini atlamadınız değil mi? Kolay değil görgüsüzlük Nevzat bey… Bi s.ktrolup gidebilirsiniz! Hak ettiğiniz seviye bu sizin. Milli Takımımızın galibiyetini sevinirken de, hesabını sizin gibi sonradan görmelere sormayalım izninizle… (Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir)"

KARŞILIKLI HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Özdemir'in bu ağır ifadelerine Nevzat Aydın'ın yanıtı gecikmedi. Aydın, Özdemir'e, "Hah şöyle gerçek yüzünü göster Cüneyt. Herkes senin nasıl bir kompleksli hıyar ve yalaka olduğunu görsün" sözleriyle yüklendi.

Gerilimin tırmanması üzerine Özdemir tartışmayı sürdürerek, "Hadi iyisin bak, benim sayemde yine yarın habersin. Ama sadece çok para kazanmış berbat bir insansın… Zengin olunca bir b.k olmuyorsun. Ulan y...şak sen ne ara sisteme bayrak açtın? Anlat dinleyelim!?!?" dedi.

Tartışmanın son bölümünde ise Nevzat Aydın, Özdemir'in Türkçe kullanımını ve üslubunu eleştirerek şu sert yanıtı verdi:

"Aynen devam et Cüneyt. Tutuştun, ne yazacağını şaşırdın; abuk-subuk konuyla alakasız hakaretler, küfürler etmeye başladın. Sen kendini bir b.k zanneden, haber olmanın da acayip bir şey olduğunu düşünen, kompleksli ezik bir hıyarsın. Sürekli beni para kazanmış olmamdan vurmaya (!) çalışan ama kendisi paraya tapan bir gazeteci müsveddesisin. Haa bir de güya gazetecisin ya, imla hatası yapmadan Türkçe yazmayı bile beceremiyorsun."

Sosyal medyada binlerce etkileşim alan ve kullanıcıları ikiye bölen bu dijital kavga, gecenin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.



