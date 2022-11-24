Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlayan emniyet İzmir derbisinde güvenliği sağlayamıyor!
İzmir İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Altay derbisinde güvenlik gerekçesiyle konuk takım taraftarı maçta yer almayacağını açıkladı. Alınan karara isyan eden taraftarlar Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’na güvenliği sağlamak için giden emniyetin İzmir derbisinde güvenliği sağlayamamasını eleştirdi.
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Altay derbisinde konuk takım taraftarı maçta yer almayacak. İzmir İl Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar nedeniyle siyah-beyazlı futbolseverler Göztepe deplasmanına giremeyecek. Karar sonrası Göztepeli ve Altaylı taraftarlar ise kararı eleştirdi.
Sosyal medyadan açıklamlar yapan taraftar dernekleri deplasmanın hak olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde bir çok şehirde derbi maçları seyircili oynanırken İzmir takımı olan Altay ve Göztepe taraftarları derbilerde sürekli deplasman yasağıyla karşılaşıyor" ifadelerini kullandı.
DÜNYA KUPASI’NDA GÜVENLİK TÜRK POLİSİNDE
2022 Dünya Kupası’nda güvenliği sağlamak için Katar'a 3 binden fazla polis gönderildiğini de hatırlatan taraftarlar, “Katar'da koskoca Dünya Kupası’nda güvenliği sağlayabiliyoruz ama İzmir’de Altay taraftarlarına deplasman yasağı konuluyor...” ifadeleriyle kararı alan İzmir Valiliğini eleştirdi.
Türkiye Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek için 3 binden fazla polis gönderdi.
Türk Polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda ????— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 22, 2022
Allah, zorumuzu kolay eylesin...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iBvG7ap7LH
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