Dünya mirasına beton döktüler
AKP'li Ürgüp Belediyesi, Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi alanda işyeri inşaatına başladı.
AKP'li Ürgüp Belediyesi, merkezdeki Cumhuriyet Meydanı'nda birinci derece SİT alanındaki mağara evlerini tahrip eden işyeri inşaatına yeniden başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, ilk başta onay verdiği projeyi tepkiler üzerine durdurmuştu. CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy, yıllar önce riskli bölge ilan edilen alanın bu proje için riskli alan statüsünden çıkarıldığını belirtti.
"BU ZİHNİYETİ KINIYORUZ"
Belediyenin iki katlı projeyi bir kata indirerek inşaata yeniden başladığını söyleyen Altınsoy, “Burada yapılacak olan iş yerleri kimlere söz verildi? Turizmin göz bebeği emsalsiz Kapadokya bu tip geri dönüşü olmayan projelerle anılmayı hak etmiyor. Belediye, inşaata hırsla devam ediyor, halkın tepkisine sağır. Bu zihniyeti kınıyoruz” dedi.
Benzer inşaat faaliyetleri için kötü emsal oluşturur endişesi taşıdıklarını vurgulayan Altınsoy, şöyle devam etti:
"Peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle birkaç yıl önce yıktırılan bağ evi ve otel sahipleri, belediyenin iş hanı projesine neden sessiz kalındığını sorguluyorlar."
İNŞAAT MECLİS GÜNDEMİNDE
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan da konuyu TBMM gündemine taşıdı. Projenin acilen durdurulması çağrısında bulunan Sarıaslan, “Temenni Mahallesi'nde yapılacak olan iş merkezi, bölge turizmine, kültürüne ve maneviyatına vurulan, geri dönüşü olmayan bir darbedir” dedi.
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