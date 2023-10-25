“Dünya nüfusu 9,7 milyara ulaşacak, sürdürülebilir tarım teşvik edilmeli”

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:21

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:21

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), tarımsal ormancılığın bu gereksinimi karşılamada önemli bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Ziraat Mühendisi Mesut Özmenay, “Gelecekteki gıda güvencesi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle, ziraat mühendisleri olarak tarımın geleceği için çözümler geliştirme sorumluluğuna sahibiz” diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Mesut Özmenay, İstanbul Beykent Üniversitesi’nde düzenlenen “Tarım ve Sürdürülebilirlik” başlıklı etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Tarımın, temel ihtiyaçları karşılayan kritik bir sektör olduğunu söyleyen Özmenay, tarımın birçok ülkenin milli gelirine büyük katkıda bulunduğunu, dünya nüfusunu besleme görevini üstlendiğini aktardı.

Türkiye’nin arazilerinden dört mevsim verim alınabildiğine vurgu yapan Özmenay, markalaşmada yetersiz kalındığının ise altını çizdi. Giresun’dan toplanan fındığın yabancı bir marka tarafından işlenerek ürün elde ettiğini hatırlatan Mesut Özmenay, Türkiye’nin toprak açısından verimli ancak katma değer açısından eksik kaldığını söyledi.

“ORGANİK ÜRETİM AZALDI”

Dünya genelinde kişi başına yıllık organik gıda harcamasının ortalama 15,7 Euro, Türkiye’de ise bu rakamın sadece 1 Euro olduğunu hatırlatan Mesut Özmenay, “Organik üretimde azalma yaşanıyor; çiftçi sayısı yüzde 8,3 azaldı, tarım alanı yüzde 8 daraldı, organik üretim yüzde 2,6 azaldı. Türkiye’de tarım alanlarının sadece yüzde 0,9’u organik tarım için kullanılıyor. Bu veriler, Türkiye’de organik tarımın gelişmesi gerektiğini ve çevresel sürdürülebilirlik ile gıda güvenliği açısından farkındalığın artırılması gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.