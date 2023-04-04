Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde mücadele sürüyor

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 04:00

Ülkemizde 10 milyon civarında olduğu tahmin edilen sokak hayvanları yalnızca açlık ve doğal şartların zorluğuyla değil, insanların şiddetiyle karşılaşıyor.

Şiddet olayları, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sokakta hayvan olmaz” söylemi üzerine daha da arttı. Hayvanlara Adalet Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Barış Karlı, sokak hayvanlarının sorunları için çözüm önerilerini Cumhuriyet’e anlattı, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Hayvanlara karşı yürütülen nefret politikasının Türk Ceza Kanunu’nda nefret söylemi olarak kabul edilerek yaptırım uygulanmalı. Hayvanlarla ilgili tüm yetki ve sorumluluğun verildiği belediyelere, suç işlemesi halinde adli ve idari yaptırım uygulanmalı. Ceza miktarları yükseltilmeli, tutuklululuk tedbiri uygulanmalı.”