Küçükçekmece’deki 'kedi düşmanı' sanık ilk duruşmada tahliye edildi

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 18:05

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 18:06

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde kediyi yaşadığı apartmanın girişinde kaçmasını engelleyerek tekmelediği, şiddet uyguladığı güvenlik kameralarıyla kaydedilen Aytuğ Koyuncu ilk defa mahkeme karşısına çıkarıldı.

'MAMALARINI HER YERE DAĞITMIŞTI...'

Tutuklu sanık Aytuğ Koyuncu savunmasında, "Ben kesinlikle hayvanlara zarar veren bir insan değilim. Olay günü evime girmek istediğim sırada apartmanın girişinde bir tane kedi vardı. Kedi hem pisliğini apartmanın girişine yapmış hem de mamalarını her yere dağıtmıştı. Ben de yaşadığım yeri temiz tutabilmek için kedinin apartmandan çıkmasını sağlamak için bir ayağımla kapıyı tuttum. Bir ayağımla da kediyi çıkarmaya çalıştım. Kesinlikle kediye eziyet etme gibi bir amacım yoktu. Kediye zarar verme kastıyla hareket etmedim" ifadelerini kullandı.

Sanık Koyuncu savunmasında, "Ben kendim daha önce hayvan besleyen bir insanım. Sadece bu hayvanların aşısız ve sahipsiz olmasından dolayı sağlığımı korumak amacıyla yaşadığım yerde bulunmasını istemedim. Sadece kendi sağlığımı korumak adına kedilerin kokusunun uzaklaşması için müdahale ettim. Kedilere çamaşır suyu verdiğim hususları iftiradır. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Bu olanlardan dolayı pişmanım" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanığın tahliyesi ile birlikte Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine hükmeden mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor istenmesine hükmetti.

İDDİANAME

Şüphelinin olay günü blok kapısından içeri girdiği ve blok girişinde bulunan iki arasındaki boşluk alanda bulunan site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye önce tekme ile daha sonra elinde bulunan cisim ile yumruk atar gibi defalarca vurduğu anlatıldı.

Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında ’bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelen Aytuğ Koyuncu, 2 Şubat günü savcılık itirazıyla tutuklanmıştı.