Dünyaca ünlü ‘Kadir’in Ağaç Evleri’ yine yandı, kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

Antalya’nın ünlü tatil merkezi Olimpos’taki milli park içinde bulunan Kadir’in Ağaç Evleri isimli konaklama tesisi, dün sabah saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. 200 yataklı tesisteki yangın dört saatte kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Çıralı gönüllü itfaiyecilerinin müdahalesiyle yangının ormana ve çevredeki diğer tesislere sıçraması engellendi.

SEL DE VURMUŞTU

17 yılda iki felaket yaşayan tesis, tamamen yok oldu. Yer yer soğutma çalışmalarının yapıldığı beş dönümlük alanda, işletmeye ait kullanılabilir hiçbir nokta kalmadı. Tesisteki müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı belirtildi. 2007 yılındaki yangında tesisin büyük çoğunluğu hasar görmüş ve yeniden inşa edilmişti. 2009’da Olimpos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaç evleri zarar görmüştü. Seyahat dergisi TNT başta olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu tarafından övgüyle söz edilen, “yeryüzünün en iyi hosteli” seçilen tesis tüm dünyada tanınıyordu.

‘YENİDEN YAPACAĞIM’

Tesisin sahibi Kadir Kaya, “Malımıza geldi, kimsenin canı yanmadı. Birinci yangından sonra dünyanın her tarafından insanlar geldi ve destek verdi, elleriyle, emekleriyle; o emeği koruyordum. Bu benim değildi artık o insanların emeğiydi, onu koruyordum” dedi. Ağaç evleri yeniden yapacağını belirten Kaya, “Bu dünyada üst sıralarda alternatif turizmde ismim var. O ismi korumak önemli. Benden sonra evladım var, o korusun. Bu bölgenin de kalkınması ve canlanması için buranın yaşaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.