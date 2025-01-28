Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah, İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü komedyen, yazar ve televizyon sunucusu Trevor Noah, İstanbul'da gösteri yapacak.
Emmy Ödüllü dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah, kariyerinin ilk İstanbul gösterisini DBL Entertainment organizasyonuyla 23 Nisan'da Volkswagen Arena'da gerçekleştirecek.
Noah, esprileri, kültürlerarası mizah anlayışı ve gözlemleriyle dünya çapında izleyicilerin beğenisine kazandı.
"The Daily Show"daki yılları boyunca sadece komedi dünyasında değil, aynı zamanda güncel olaylara getirdiği mizahi bakış açısıyla da adından sıkça söz ettirdi.
EN SEVİLEN SUNUCULAR ARASINDA
"Born a Crime" adlı otobiyografisiyle uluslararası çok satanlar listesinde yer alan Noah, Grammy Ödülleri'nin sevilen sunucuları arasında yer aldı.
Spotify'ın orijinal podcast'i "What Now? With Trevor Noah" adlı podcast'in sunuculuğunu da yapan Noah, programda sanat ve spor dünyasının önemli isimleriyle sohbet ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Son anket sonuçları Erdoğan'ı üzecek
- Tolga Karel'den tepki çeken Ayşe Barım paylaşımı
- Bakan Ersoy’a seslendi!