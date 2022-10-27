Dünyada sadece 4 tane var: İBB, 'Fatih' madalyonunu satın aldı

27 Ekim 2022 Perşembe, 18:08

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üzerinde “Bizans İmparatoru Muhammed” yazan ve Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği madalyonun İngiltere'deki bir müzayededen satın alındığını duyurdu.

TOPLAM 4 ADET BULUNUYOR

Madalyonun, Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra İtalya'nın Napoli kentinde yapıldığı iddia edilirken, 11 santimetre çapındaki madalyonun dünyada sadece üç örneği bulunuyor. Bunlardan biri New York'taki Metropolitan müzesinde, diğerleri ise Oxford'daki Ashmolean ile Londra'daki Victoria ve Albert Müzeleri'nde sergileniyor.

FATİH VE KANUNİ PORTRESİ DE ALINMIŞTI

İBB ayrıca, 2020 yılında Fatih Sultan Mehmet'in 1480'de İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı orijinal tabloyu Christie's Müzayede Evi'nden 770 bin Sterlin'e satın alınmıştı. İBB ayrıca, geçtiğimiz yıl Londra'da açık artırmada 3.9 milyon TL'ye satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin eserin alıcısı tarafından bağışlandığını açıklamıştı.