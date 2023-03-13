Dünyanın en iyi turizm köyü listesine giren Birgi ödülüne kavuştu

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:10

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 15:10

UNESCO Dünya Mirası adayı tarih Birgi, Ödemiş Belediyesi tarafından 28 Haziran 2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan "En iyi turizm köyü Birgi" projesi ile Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 2022 yılı yarışmasında bir kez daha vitrine çıktı. 57 ülkeden 130 başvurunun yapıldığı yarışmada dünyanın en iyi 32 turizm köyünden birisi olarak seçilen Ödemiş’in tarih ve kültür mirası Birgi, Suudi Arabistan’ın Alula kenti Eski Şehir Bölgesinde 12-13 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenen dev bir törenle ödülüne kavuştu.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) organizasyonuyla Suudi Arabistan Birleşik Krallığı’nın ev sahipliğinde yapılan törende ülkemizin gururu Birgi için Ödemiş Belediyesi adına Belediye Meclisi üyesi Sema Bilgi ve Etüd Proje Müdürlüğü personeli Hatice Köksal katıldı. Bilgi ve Köksal, Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili ile birlikte en iyi turizm köyü ödülünü Suudi Arabistan Birleşik Krallığı Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb’in elinden aldı. Sahneye Türk Bayrağı ile gelen Türk heyeti, Suudi Arabistan Birleşik Krallığı Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb’e deprem bölgesine olan yardımları için teşekkür etti.

"UNWTO En İyi Turizm Köyleri 2022 Töreni'nin yanı sıra kurulan stantla da dünyanın dört bir yanından organizasyona katılan sektör temsilcilerine, tarihin her döneminde uygarlığın ve yerleşimin var olduğu, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Birgi’nin tanıtımı yapıldı. Stantta Birgi’nin simgelerinden ipek de yer aldı.

BAŞKAN ERİŞ: “GURURLUYUZ”

Frig ve Lydia (Lidya) uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminin izlerini günümüze taşıyan ve korumacılığın eşsiz örneklerinden biri olan tarihi Birgi’de tarihi ve doğal dokunun korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması için adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Gururluyuz. UNESCO Dünya Mirası yolculuğunu sürdürdüğümüz Birgimiz bir kez daha vitrine çıktı. Ülkemizi temsil ettiğimiz UNWTO En İyi Turizm Köyleri 2022 Töreni'nde Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşadık. Ülkece yaşadığımız zor ve acı zamanlarda bir nebze de olsa moral veren bu ödül bize ayrıca bir sorumluluk da verdi.

AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ’NİN BAŞKENTİ

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesi yarışması için Ödemiş Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğümüzce İngilizce olarak hazırlanan projemizi geçtiğimiz Haziran ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunmuştuk. Yarışmaya katılmasına değer görülen projemiz, 9 farklı kriter üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde dünyada ilk 32’ye girdi. Tarihe adını Aydınoğulları Beyliği’nin başkenti olarak kazımış Birgi’nin açıkhava müzesini andıran tarihi atmosferi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için tüm kurumlarımızla işbirliği içerisindeyiz.

“UNESCO DÜNYA MİRASI YOLCULUĞUMUZ SÜRÜYOR”

Birgi’nin 1990’lı yıllarla birlikte ön plana çıkmasını sağlayan korumacılık çalışmalarına katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, ÇEKÜL Vakfı Başkanımız Prof. Dr. Metin Sözen’e, geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz ÇEKÜL Vakfı’nın Batı Anadolu Koordinatörü Emin Başaranbilek’e, ÇEKÜL gönüllülerimize, kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği ile örnek çalışmalara imza atarak Birgi’nin marka haline gelmesini sağlamış geçmiş dönem başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından verilen en iyi turizm köyü unvanı Birgi’nin UNESCO Dünya Mirası süreci yolculuğunda dev bir adım oldu. Birgi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne adaylığı sürecinde daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ödemiş Belediyesi arasında Alan Yönetimi Protokolü imzalanmıştı. Alan yönetimi başkanının da atanması ile bu sürecin de somut adımlarla ilerleyeceğine Bakanlığımızın da destekleri ve yerel yönetimlerle işbirliği ile Birgi’nin bu büyük hedefe ulaşacağına yürekten inanıyorum. Birgi’ye ve Ödemiş’e büyük gurur yaşatan bu başarılı projenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımı, ülkemizi, ilçemizi ve belediyemizi temsil eden Meclis Üyemiz Sema Bilgi ile çalışma arkadaşımız Hatice Köksal’ı tebrik ediyorum” dedi.

9 KRİTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMIŞTI

Kültürel ve doğal kaynaklar, kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizmin gelişimi ile değer zincirinin entegrasyonu, altyapı ve erişilebilirlik, sağlık, emniyet ve güvenlikten oluşan 9 kriter üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün 2022 yılı yarışmasına 57 ülkeden 130 başvuru yapılmıştı. Yarışmanın sonuçları 20 Aralık 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün resmi web sitesinden ilan edilmişti.