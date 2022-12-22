"Dünyanın En İyi Köyleri" listesine giren 'Birgi'
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nin, merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine alınması sevinçle karşılandı.
Milattan önce 750'den bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirtilen Birgi, Aydınoğulları zamanından kalma mimari dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Birgi; Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor.
Birgi'deki konaklar, film setlerine de ev sahipliği yapıyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan Birgi'nin, 2022 için hazırlanan listede de dünyanın en iyi 32 köyünden biri seçilmesinin köyün bilinirliğine katkı sağlayacağına inanılıyor.
Kırsal mahalle Birgi'de yaşayan 62 yaşındaki Ercüment Urgancı AA muhabirine, Birgi'nin burada çekilen dizi ve filmler sayesinde son yıllarda daha çok tanındığını anlattı.
Bölgenin özellikle turizmde hak ettiği değere ulaşması için daha çok çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade eden Urgancı, "Yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde tarihi doku ortaya çıktı, bunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Birgi'nin dünyanın en iyi köyleri arasında yer alması ise ayrıca bizi sevindirdi. Bu durum hem iç hem de yabancı turizme katkı sunacaktır. Böyle yerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
BMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesini 20 Aralık'ta açıklamıştı. 20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlenen listede Birgi, dünyadaki 32 köyün bulunduğu listede yer almıştı.
Köylere ödüllerinin 27-28 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek törenle sunulacağı belirtilmişti.
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