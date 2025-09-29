Dünyanın en nadir kan grubuna sahip... Naide'nin hayatını, İspanya'dan getirilen 'altın kan' kurtardı!

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde nadir kan grubuna sahip olduğunu öğrendi. Literatürde Rh Null olarak geçen ve 6 milyonda bir kişide rastlanan altın kan İspanya'da bulundu.

Soylu’nun, doğum öncesi kan ihtiyacı hayati hale gelince Türk Kızılayı, İspanya’dan özel koşullarda getirilen 3 ünite kanı, soğuk zincirle ulaştırdı.

İlk iki gebeliğinde sorun yaşamayan 30 yaşındaki Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde yapılan rutin testlerde kan uyuşmazlığı tespit edilince yakın takibe alındı.

Talasemi hastalığı nedeniyle hamileliğinin yedinci ayında kan nakline ihtiyaç duyulan hastaya Türk Kızılayı aracılığıyla üç kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı.

ABD'DEN SONUÇLAR GELDİ

Aile bireylerinin kanları da uyuşmayınca süreç kritik bir aşamaya geldi. Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan ileri taramalar ve ABD’den gelen test sonuçları, Soylu’nun 6 milyonda bir kişide rastlanan Rh Null kan grubuna sahip olduğunu kesinleştirdi.

Doğumu yaklaşan Soylu için Gaziantep Üniversitesi’nden gelen talep üzerine Türk Kızılayı hızla harekete geçti.

ALTIN KAN İSPANYA’DAN GETİRİLDİ

İspanya’da bulunan iki ünite dondurulmuş Rh Null kanı ile aktif bir bağışçıdan alınan bir ünite, özel taşıma koşullarında soğuk zincir korunarak önce İstanbul’a, ardından Gaziantep’e ulaştırıldı.

Yapılan nakil sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı.

"HERKESE KAN VEREBİLİR"

Naide Soylu’nun doktoru Prof. Dr. Vahap Okan, altın kan grubunun herkese kan verebildiğini ancak sadece aynı gruptan alabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu nedenle altın kan olarak biliniyor. Doğum öncesinde ciddi risk vardı, çünkü kan bulunmazsa hem anne hem bebek hayati tehlike altındaydı. Neyse ki Kızılay süreci hızla organize etti, kan temin edildi ve ameliyat güvenle gerçekleştirildi."

"BİR DAMLASINA MUHTAÇMIŞIZ"

Yaşadığı sürece anlatan Naide Soylu da şunları söyledi:

"İlk kez Altın Kan’ı duydum, belki doğurabilirim ama çocuğumu kucağıma alamam diye korktum. Umudum kalmamıştı, ailem ve eşim teselli ediyordu. Doğum zamanı yaklaşırken İspanya’dan gelen güzel haberle hayata tutundum. İlk verildiği anda kalbim çarptı, bir şey oluyor diye korktum ama sonra rahatladım. Ameliyatım zor geçti, sonrasında kanı yine verince toparlandım çok şükür. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir damlasına muhtaçmışız.”