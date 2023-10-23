Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Bobi, 31 yaşında yaşamını yitirdi.
Portekiz'de 31 yaş ile dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Bobi öldü.
Guinness Rekorlar Kitabı'nda şubat ayından bu yana dünyanın en yaşlı köpeği olarak kayıtlı olan Bobi'nin dün hayatını kaybettiği açıklandı.
Portekiz'in Leiria kentine bağlı Conqueiros köyünde bir bekçi köpeği olan Bobi'nin sahibi Leonal Costa, yerel basına yaptığı açıklamada, iç hastalıklara bağlı sebeplerden dolayı köpeğinin birkaç gün önce hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Geçen 11 Mayıs'ta 31. yaşını dolduran Bobi'nin uzun bir yaşam sürmesinin nedenleri, bilim insanları tarafından araştırılıyordu.
Costa, köpeğinin ormanlık bir alanda özgür bir hayat yaşadığını ifade etti.
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