Belediye personeli, ölü köpekleri köye bırakırken yakalandı

Düzce’de, Çilimli Belediyesi personeli, belediyeye ait resmi plakalı kamyonetle, köpek ölülerini Akçakoca ilçesinde bulunan Subaşı köyüne bıraktığı sırada bölge halkı tarafından yakalandı. Durumun jandarmaya bildirilmesiyle Çilimli Belediyesi personeli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 18:30
Belediye personeli, ölü köpekleri köye bırakırken yakalandı
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Akçakoca ilçesine bağlı Subaşı köyünde yaşayanlar, Çilimli Belediyesi'ne ait resmi plakalı kamyonetle bir belediye personelinin, ölü köpekleri köye bıraktığını gördü.

Köylüleri görüp kaçmaya çalışan belediye personeli, kamyoneti çamura saplanınca yakalandı. Durumu cep telefonuyla kayda alan köylüler jandarmaya haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Çilimli Belediyesi'nde çalışan görevli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


AKÇAKOCA köpekler Köpek

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