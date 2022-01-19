Dur durak bilmiyor... Motorinin ardından benzine büyük zam iddiası
Motorinin zamlanmasının ardından benzine de zam göründü. Benzine 40-45 kuruş zam yapılacağı iddia edildi.
Zamlar art arda gelmeye devam ederken motorinin ardından benzine bir zam daha geleceği iddia edildi. Brent petrolün varilinin 89 dolara dayanması ve uluslararası piyasalarda ürün (benzin ve motorinin ton) fiyatında yaşanan hızlı artış, akaryakıtta yeni zamları gündeme getirdi. Motorine,52 kuruş zam yapılmıştı.
KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, bu gece yarısı da benzine, 40-45 kuruş dolayında zam yapılması bekleniyor.
Benzinin litresi, (il bazında küçük değişiklik gösterebilir) 14 TL 12 kuruşa çıkacak ve tarihi rekor kıracak.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz kara teslim: 1644 yol kapandı
- AKP ve MHP o emeklileri hiçe saydı
- İşçileri taşıyan araç şarampole devrildi: 15 yaralı
- 'Playboy' kurucusunun sırları belgeselde ifşa oldu
- Son depremler ne anlama geliyor?
- Dört kollu ve dört bacaklı bebek dünyaya geldi
- ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var
- Kar yağışı etkili oldu: 67 köy yolu ulaşıma kapandı
- Benzine büyük zam iddiası
- Trabzonspor liderliği perçinlemek istiyor