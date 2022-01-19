Dur durak bilmiyor... Motorinin ardından benzine büyük zam iddiası

19 Ocak 2022 Çarşamba, 11:44

Zamlar art arda gelmeye devam ederken motorinin ardından benzine bir zam daha geleceği iddia edildi. Brent petrolün varilinin 89 dolara dayanması ve uluslararası piyasalarda ürün (benzin ve motorinin ton) fiyatında yaşanan hızlı artış, akaryakıtta yeni zamları gündeme getirdi. Motorine,52 kuruş zam yapılmıştı.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, bu gece yarısı da benzine, 40-45 kuruş dolayında zam yapılması bekleniyor.

Benzinin litresi, (il bazında küçük değişiklik gösterebilir) 14 TL 12 kuruşa çıkacak ve tarihi rekor kıracak.