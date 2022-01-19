Dur durak bilmiyor... Motorinin ardından benzine büyük zam iddiası

Motorinin zamlanmasının ardından benzine de zam göründü. Benzine 40-45 kuruş zam yapılacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 11:44
Dur durak bilmiyor... Motorinin ardından benzine büyük zam iddiası
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Zamlar art arda gelmeye devam ederken motorinin ardından  benzine bir zam daha geleceği iddia edildi. Brent petrolün varilinin 89 dolara dayanması ve uluslararası piyasalarda ürün (benzin ve motorinin ton) fiyatında yaşanan hızlı artış, akaryakıtta  yeni zamları gündeme getirdi. Motorine,52 kuruş zam yapılmıştı.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, bu gece yarısı da benzine, 40-45 kuruş dolayında zam yapılması bekleniyor.

Benzinin litresi, (il bazında küçük değişiklik gösterebilir) 14 TL 12 kuruşa çıkacak ve tarihi rekor kıracak.


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