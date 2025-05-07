'Dur' ihtarına uymadı, ağaca çarpıp durdu!

Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kovalamaca sırasında ağaca çarpınca yakayı ele verdi. Sürücüye 38 bin TL idari para cezası uygulandı.

'Dur' ihtarına uymadı, ağaca çarpıp durdu!
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 07:57

Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde’de denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 19 EN 883 plakalı minibüsün sürücüsü kaçmaya başladı.

Aynı cadde üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazanın ardından yakalanan sürücüye 38 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ise, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

 


Etiketler: #ceza #Minibüs #sürücü #çorum

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