Kırklareli’nde dur ihtarına uymayan araçta kaçak göçmenler yakalandı

Kırklareli’nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:52
Kırklareli’nde dur ihtarına uymayan araçta kaçak göçmenler yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez Mahya Baba Caddesi’nde polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Araç dur ihtarına uymadı ve kovalamaca başladı. Yakalanan araçta 1’i sürücü 5 Suriye ve 4 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede göçmenlerden birinin ’yabancı terör savaşçısı’ tanımlı olduğu belirlendi.


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