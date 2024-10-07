'Dur' ihtarına uymadı: Polise çarparak kaçtı!

Batman’da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motosikletli bir polise çarparak kaçtı. Ağır yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

'Dur' ihtarına uymadı: Polise çarparak kaçtı!
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:40

Edinilen bilgilere göre, merkez Aydınkonak Mahallesi Körük Kavşağı’nda asayiş uygulaması yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motorsikletli polise çarparak kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.


Etiketler: #batman #polis

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