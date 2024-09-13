21 yaşındaki Kerem polis kurşunuyla öldü: 'Dur ihtarına uymadı' iddiası
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde plakasız motosiklet ile seyir halindeyken polisin ‘Dur’ ihtarına uymadığı iddia edilen sürücü Kerem Uzun (21), polis açtığı ateş sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plakasız motosikletle seyir halinde olan Kerem Uzun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri’nin ‘Dur’ ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı.
Timde görevli bir polis, Uzun’a ateş etti. Merminin isabet ettiği Uzun, motosikletten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ateş açan polis memuru gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Gebze #dur ihtarı
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