Dur ihtarına uymadı: Ters yönde kaçarken yayaya çarptı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, uygulama yapan polisleri görünce geriye dönüp ters yönde kaçmaya başladı. Trafik polislerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, köprü girişinde yayaya çarparken, motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı da motosikletten düşerek yaralandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin Antalya Caddesi eski otogar girişinde yaptığı motosiklet denetimleri sırasında, köprü istikametinden yapay şelale istikametine seyir halindeki 07 ATC 889 plakalı motosiklet sürücüsü, trafik polislerini görünce geriye dönerek ters istikamette kaçmaya başladı.
DURMADI, YAYAYA ÇARPTI
Trafik ekiplerinin dur ihtarına aldırış etmeyen sürücü, köprü girişine geldiğinde yayaya çarparak yaralanmasına sebep olurken, motosiklette yolcu olarak bulunan genç de kaza sırasında motosikletten düşerek yaralandı.
Motosiklet sürücüsü kazaya ve arkadaşının düşmesine aldırış etmeksizin ters yönde kaçarak izini kaybettirdi.
14 BİN 894 TL PARA CEZASI
Kazada yaralanan F.D. isimli yaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.Ü.Y., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kaçarken kaza yapan motosiklet sürücüsü, motosikletten düşerek yaralanan arkadaşının verdiği bilgiler doğrultusunda trafik ekipleri tarafından emniyete çağırıldı.
Babasıyla birlikte Şelale Polis Merkez Amirliğine gelen motosiklet sürücüsü Ş.H.Ö.’ye, polisin dur ikazına uymamak, kask takmamak, ters yönde gitmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve yaralamalı kazadan kaçmak suçlarından 11 bin 220 TL, motosiklet sahibine de ehliyetsiz bir kişiye aracını kullandırmak suçundan 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 14 bin 894 TL para cezası uygulandı.
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