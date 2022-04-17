Korkunç kaza: Baba ve oğulun aracına tren çarptı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte bir yolcu treni otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin Güveme ve babası Cengiz Güveme yaralandı. Tren yolcuları, otobüslerle İzmir'e gönderilirken, baba ve oğul hastaneye kaldırıldı.
İzmir Ödemiş'teki kaza, saat 15.30 sıralarında, Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi.
Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği ileri sürülen bir otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin Güveme (21) ve yanındaki babası Cengiz Güveme (51) ağır yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Trendeki yolcular, aktarıldıkları otobüslerle yolculuklarına devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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