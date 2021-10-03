Dur ihtarına uymayan halı yıkama minibüsünün içinden 33 kaçak göçmen çıktı
Siirt'te yol kontrolü yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan halı yıkama minibüsünün içinden 33 Afgan göçmen çıktı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi ve sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Siirt'in Baykan ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymayarak kaçmaya çalıştığı halı yıkama minibüsünde 33 Afgan göçmen yakalandı.
GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ
Baykan ilçesinde yol kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, üzerinde bir halı yıkama firmasının reklamı olan minübüse şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü C.K., durmayarak, yola devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüsten 33 Afgan göçmen çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücü C.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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