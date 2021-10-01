Kovalama sonucu durdurulan minibüsten 60 Afgan göçmen çıktı

01 Ekim 2021 Cuma, 13:18

Kozluk ilçesi Bedirhan beldesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan kapalı kasa minibüsten 60 kaçak göçmen çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, Afganistan uyruklu kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.



