"Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince vuruldu

15 Kasım 2021 Pazartesi, 09:23

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18 ayrı suçtan 30 ayrı sabıkasının olduğu öğrenilen ve aranma kararı bulunan L.Y'nin (40) Cumhuriyet Mahallesi Dikilitaş mevkisinde bir bağ evinde saklandığını belirledi.

Bağ evine düzenlenen operasyonda, iddiaya göre L.Y., jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ormanlık alanda elinde silah olduğu tahmin edilen bir cisimle kaçmaya başladı. L.Y'ye jandarma ekipleri tarafından ateş edildi.

Yaralanan L.Y. olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı duyarak hastaneye akın eden şahsın yakınları ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.