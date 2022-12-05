'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin ölümünde 1 polis tutuklandı
İzmir'de 'dur' ihtarına uymayıp, hafif ticari araçla kaçan 3 şüpheliden Bülent A.'yı (47) vurarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan polis memuru, tutuklandı.
Karşıyaka ilçesinde geçen 2 Aralık gecesi yol denetimi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, 35 SR 574 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araçtakiler ise kaçınca, polisler otomobili takibe aldı.
Şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Çiğli'nin Sasallı Mahallesi Villalar mevkisine geldiğinde çamura saplandı. Araçtan inip kaçmaya çalışan E.A. (38), Bülent A. ve M.K. (46) ile polisler arasında iddiaya göre arbede çıktı. Bu sırada polisin tabancası ateş aldı. Vücuduna mermi isabet eden Bülent A., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülent A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis memuru, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen polis memuru tutuklandı.
Şüpheli polis jandarmadaki ifadesinde, ölenin kendisine bıçakla saldırdığını ve uzaklaştırmak için havaya ateş etmek istediğini ancak yanlışlıkla Bülent A.'ya isabet ettiğini öne sürdü.
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