'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü kaza yapınca yakalandı.
Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerindeki kontrol noktasında polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsünü durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, Güzelburç mevkisinde kontrolden çıkıp trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile çarparak refüje çıktı.
Kazada yaralanan olmazken, kaza sonrası hafif ticari araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.
Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Ukraynalı gazeteci Rusya yanlısı milletvekiline saldırdı
- Yıldız futbolcu Balotelli'ye ödül!
- Göz muayenesi beyindeki rahatsızlıkları belirleyebiliyor
- Zamanda yolculuğa çıkaran 'Nostaljik Müze'
- 'Travma sonrası stres bozukluğuna dikkat'
- Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı
- Kemerin içinden kılıç çıktı
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...