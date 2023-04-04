‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yaşı küçük çıktı
Afyonkarahisar’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracın peşine düşen ekipler, yakaladığı araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirirken, aynı zamanda aracı kullanan kişinin yaşı küçük ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz sürücüye 17 bin 331 TL para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'ın kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin durdurmak istediği aracın kaçmaya başlaması üzerine polis takip başlattı. Yakalanan arac sürücüsünün ehliyetsiz ve yaşının küçük olduğu tespit edilirken, araçta metamfetamin bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibi şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler aracın peşine düştü. Kısa bir kovalamaca sonrası ekipler aracı durdurarak içerisinde bulunan 6’şar suç kayıtları olan B.K., Ş.G.K. ve U.T.’yi gözaltına aldı.
YAŞI KÜÇÜK VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ
Araçta arama yapan ekipler 1.6 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayda ekipler yaşı küçük ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı tespit edilen Ş.U., isimli şahsa ise ilgili kanun maddeleri uyarınca 17 bin 331 TL para cezası kesti.
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