‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yaşı küçük çıktı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 15:33

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 15:34

Afyonkarahisar'ın kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin durdurmak istediği aracın kaçmaya başlaması üzerine polis takip başlattı. Yakalanan arac sürücüsünün ehliyetsiz ve yaşının küçük olduğu tespit edilirken, araçta metamfetamin bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibi şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler aracın peşine düştü. Kısa bir kovalamaca sonrası ekipler aracı durdurarak içerisinde bulunan 6’şar suç kayıtları olan B.K., Ş.G.K. ve U.T.’yi gözaltına aldı.

YAŞI KÜÇÜK VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ

Araçta arama yapan ekipler 1.6 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayda ekipler yaşı küçük ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı tespit edilen Ş.U., isimli şahsa ise ilgili kanun maddeleri uyarınca 17 bin 331 TL para cezası kesti.