Bu ülkeler kişisel verilerinizi polisle paylaşıyor!

Kolluk kuvvetleri, son on yılda teknoloji şirketlerinden veri talep etmeye oldukça bağımlı hale geldi. Teknoloji şirketlerinden alınan bilgileri kullanmak, dünya çapında polislerin en sevdiği soruşturma tekniklerinden biri haline geldi.

Tanınmış bir VPN sağlayıcısı olan Surfshark kısa bir süre önce, hangi ülkelerin hükümetlerinin teknoloji endüstrisinin en büyük şirketlerinden, özellikle Google, Apple, Meta ve Microsoft'tan en fazla veriyi talep ettiğini gösteren bir rapor hazırladı.

Söz konusu rapor hükümetlerin ülkenin genel nüfusuna göre veri talep ettiği hesap sayısına dayanıyor.

Ayrıca, Google ve Meta büyük ölçüde Çin'de faaliyet göstermemektedir; aksi takdirde kazanan kesinlikle Çin olurdu.