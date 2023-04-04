Bu ülkeler kişisel verilerinizi polisle paylaşıyor!
Kolluk kuvvetleri, son on yılda teknoloji şirketlerinden veri talep etmeye oldukça bağımlı hale geldi. Teknoloji şirketlerinden alınan bilgileri kullanmak, dünya çapında polislerin en sevdiği soruşturma tekniklerinden biri haline geldi.
Tanınmış bir VPN sağlayıcısı olan Surfshark kısa bir süre önce, hangi ülkelerin hükümetlerinin teknoloji endüstrisinin en büyük şirketlerinden, özellikle Google, Apple, Meta ve Microsoft'tan en fazla veriyi talep ettiğini gösteren bir rapor hazırladı.
Söz konusu rapor hükümetlerin ülkenin genel nüfusuna göre veri talep ettiği hesap sayısına dayanıyor.
Ayrıca, Google ve Meta büyük ölçüde Çin'de faaliyet göstermemektedir; aksi takdirde kazanan kesinlikle Çin olurdu.
Almanya listenin ikinci sırasında yer alıyor. Söz konusu şirketler, Alman hükümetinden 540.562 hesapla ilgili veri talebi aldı, bu da 100.000 kişi başına 648,23 talebe tekabül ediyor.
Söz konusu raporda ağırlıklı olarak AB ülkeleri yer alsa da Amerika kendisine ilk sıradan yer buluyor. İncelenen süre boyunca şirketler, ABD hükümetinden gelen 2.451.077 veri talebini karşıladı. Bu 100.000 kişiye 728.41 istek anlamına geliyor.
Belçika oldukça küçük bir ülke ama çok büyük miktarda veriyi polisle paylaşıyor.
Surfshark'ın raporu, incelenen dönemde şirketlerin hükümetten yaklaşık 36.683 kullanıcı hesabıyla ilgili veri talebi aldığını söylüyor. Bu da 100 bin kişi başına yaklaşık 316,72 istek anlamına geliyor.
Teknoloji Şirketleri, Birleşik Krallık'tan 391.835 hesapla ilgili veri talebi aldı, bu da 100.000 kişi başına 583,37 talep anlamına geliyor.
İrlanda'daki şirketler, 19.648 hesapla ilgili veri talebi aldı ve bu 100.000 kişi için 395,56 talep oranına tekabül ediyor.
Teknoloji şirketleri, Fransız hükümetinden 343.362 hesapla ilgili veri talebi aldı, bu da 100.000 kişi başına 532,32 talep anlamına geliyor.
Listenin 25. sırasında yer alan Türkiye, 2013-2021 yılları arasında 84.459.174 nüfusuyla 127.404 hesapla ilgili veri talebinde bulunmuş. Bu da 100.000 kişi için 150.85 istek anlamına geliyor.
Listede yer alan ülkelerin ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'ne üye ülkeler olmasıysa dikkat çekti.
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