Dur ihtarına uymayınca paniğe yol açtı: Diyarbakır’da hareketli dakikalar
Diyarbakır’da yabancı uyruklu bir şahıs yolun ortasında ilerlerken polisin dikkatini çekti. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli elindeki bavulu polis lojmanlarının önüne atınca hareketli dakikalar yaşandı. Polis yolu kapattı, şahıs yakalandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde yabancı uyruklu bir şahıs elindeki bavul ile yol ortasında yürürken polisin dikkatini çekti. Şahıstan şüphelenen ekipler yanına yaklaşınca kaçmaya başladı.
Dur ihtarına uymayarak polis lojmanlarının önüne bavulunu atan şahıs, hareketli dakikalar yaşattı. Kısa sürede yakalan şahıs, şoka girince ambulansa alındı.
Güvenlik güçleri bavulu incelemek çevre yolları kapatarak tedbir aldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavuldan kıyafetler çıktı.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- Ankapark referanduma gidiyor
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı