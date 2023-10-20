'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ATV sürücüsüne 30 bin TL ceza
Nevşehir'de, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz ATV sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 30 bin 340 TL ceza uygulanıp, ATV'si de trafikten menedildi.
2000 Evler Mahallesi yakınlarında, saat 16.00 sıralarında polisin 'dur' ihtarına uymayan ATV sürücüsü Y.M.E. (18), kaçmaya başladı.
Plakası kapalı olan ATV sürücüsü, polisin takibi sonucu Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde yakalandı.
Yapılan incelemede, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücü Y.M.E.'ye 30 bin 340 TL para cezası uygulanırken, kullandığı ATV aracı da trafikten menedildi.
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