'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ATV sürücüsüne 30 bin TL ceza

Yayınlanma: 20.10.2023 - 19:08

Güncelleme: 20.10.2023 - 19:08

2000 Evler Mahallesi yakınlarında, saat 16.00 sıralarında polisin 'dur' ihtarına uymayan ATV sürücüsü Y.M.E. (18), kaçmaya başladı.

Plakası kapalı olan ATV sürücüsü, polisin takibi sonucu Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde yakalandı.

Yapılan incelemede, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücü Y.M.E.'ye 30 bin 340 TL para cezası uygulanırken, kullandığı ATV aracı da trafikten menedildi.