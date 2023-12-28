‘Dur' ihtarına uymayıp, kaçtılar: Uyuşturucu çıktı

İzmirde 'dur' ihtarı uymayıp, sürücünün kaçtığı araçta eroin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 2 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:34
‘Dur' ihtarına uymayıp, kaçtılar: Uyuşturucu çıktı
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Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde uygulama yaptıkları sırada, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 35 AN 1122 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. 

Bunun üzerine polis, aracın peşine düştü. Takip sırasında kaçan 2 şüpheli, araçtan uyuşturucu attı. İncelemede, atılan uyuşturucuların satışa hazır eroin olduğu belirlendi. Polis, kısa sürede şüpheliler F.A. ile E.K.’yi yakaladı.

F.A.'nın 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlarda kaydı olduğu ve 4 yıl 29 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. E.K.'nin ise 'işyeri dokunulmazlığı' suçundan kaydı olduğu saptandı. 

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve eroin ele geçirildi. Toplamda satışa hazır 19,6 gram eroinin bulunduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.


İzmir sürücü dur ihtarı uyuşturucu

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