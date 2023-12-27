Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 71 gözaltı!

Nevşehir'de polisin düzenlediği helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 71 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:59
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 71 gözaltı!
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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezi, Acıgöl ilçesi ile bazı belde ve köylerdeki 71 adrese polis helikopteri, dron ve dedektör köpeklerin desteğiyle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 315 personel görev yaptı.

Adreslerdeki aramalarda 388 gram sentetik uyuşturucu, 272 gram esrar, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 32 gram ham madde, 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 8 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 71 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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