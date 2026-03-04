‘Duran Adam’ davasında karar çıktı: 19 sanık hakkında beraat!

Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümünde 28 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen “Duran Adam” eylemi nedeniyle gözaltına alınan 19 kişi hakkında açılan davada karar verildi.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar hakkında “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak” suçlaması yöneltilmişti.

EYLEM NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

28 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen eylem sırasında toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı. Yaşı 18’in altında olan iki çocuk serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık iddianamesinde sanıkların “toplumsal olaylara ilişkin duyarlılığı istismar ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte eylem gerçekleştirdikleri” iddia edilmişti.

Sanık avukatları ise eylemin tamamen barışçıl bir protesto olduğunu belirterek müvekkillerinin yalnızca sessiz şekilde durduklarını ifade etmiş ve beraat talebinde bulunmuştu.

MAHKEME: ŞİDDET VE KAMU DÜZENİNİ BOZMA YOK

Mahkeme kararında sanıkların "eylemlerinin cebir ve şiddet içermediği, silahsız ve saldırısız olduğu" vurgulandı.

Kararda ayrıca, "eylemin kamu düzenini bozacak ya da insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir boyuta ulaşmadığı" belirtildi.

Bu gerekçelerle mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-a maddesi uyarınca sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

GEZİ’NİN SEMBOL EYLEMLERİNDEN BİRİ

“Duran Adam” eylemi, 2013 yılında sanatçı Erdem Gündüz’ün Taksim Meydanı’nda sessiz şekilde ayakta durmasıyla başlamış ve Gezi Direnişi’nin sembolik sivil itaatsizlik eylemlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.