Durdurulan araçta çok sayıda silah ele geçirildi: 2 kardeşe gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde uygulama noktasına girmemek için güzergahı değiştiren 2 kardeşin bulunduğu hafif ticari araçta, 15 ruhsatsız tabanca ile çeşitli parçalar bulundu. Şüpheli 2 kardeş, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolundaki uygulama noktasına girmemek için güzergahı değiştiren şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracı takibe aldı.
Takip sonucunda durdurulan hafif ticari araçta, arama yapıldı. Aramada, 15 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca namlusu, 4 tabanca sürgüsü, 1 toplu tabanca gövdesi, 1 namlu açmada kullanılan matkap ucu, 1 yiv set açma aparatı, 2 icra mili, 1 sürgü tutucu ve 55 tabanca parçası ele geçirildi.
Hafif ticari araçtaki H.K. (52) ile ağabeyi Y.K. (62), 'Silah ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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