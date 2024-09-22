Samsun'da bir kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden kişiyi bıçakladı

Samsun’da bir kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden şahsı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Samsun'da bir kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden kişiyi bıçakladı
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İHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 18:33

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de yaşayan S.N.A.(23) adlı kadın gezmek için Samsun'a geldi.

S.N.A. erkek arkadaşı E.B. ile buluşup gezerken sokakta D.A.(24) ile karşılaştılar. E.B. ile D.A. arasında kavga çıktı.

Bu sırada araya giren S.N.A., erkek arkadaşıyla kavga eden D.A.'yı karnından bıçakladı.

Ağır yaralanan D.A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.


Etiketler: #Samsun #Asayiş #bıçak

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