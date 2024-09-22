Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:17

Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Gürgendağı mevkiinde, Emine Kibar idaresindeki 34 UB 5739 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Arkasından gelen Mustafa Halıcı yönetimindeki 34 GJV 331 plakalı otomobil yavaşlayınca arkasından gelen Bekir Öztürk’ün kullandığı 55 ABK 153 plakalı otomobil de yavaşlayarak durdu.

Bu sırada arkasından gelen Halil Elmas idaresindeki 60 DR 657 plakalı otomobil de duramayarak önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran araçlar birbirlerine çarptı.

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araç sürücüleri Halil Elmas ve Emine Kibar ile Fatma Öztürk ve Zülfiye Elmas yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #zincirleme trafik kazası #trafik kazası

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