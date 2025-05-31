Durdurulan araçta onlarca tabanca ve tüfek bulundu: Polis de aralarında 3 kişi tutuklandı

Geçen hafta, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Diyarbakır'dan, İstanbul'a hareket eden ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen kiralık bir otomobil, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Anadolu Otoyolu üzerinde yapılan operasyonda otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsünün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.A.K. olduğu tespit edildi.

POLİS DE ARALARINDA 3 TUTUKLAMA

Araç içerisinde yapılan aramalarda ise 9 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 17 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet kalaşnikof mermisi ve 32 adette tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan polis M.A.K., operasyonun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çerçevesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.B. ve H.K. isimli iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.