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Durdurulan araçta onlarca tabanca ve tüfek bulundu: Polis de aralarında 3 kişi tutuklandı

Durdurulan araçta onlarca tabanca ve tüfek bulundu: Polis de aralarında 3 kişi tutuklandı

31.05.2025 17:38:00
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İHA
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Durdurulan araçta onlarca tabanca ve tüfek bulundu: Polis de aralarında 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da durdurulan ve bir polis memurunun kullandığı araçta cephaneliği andıran silah ile mühimmatı ele geçirildi. Olayın ardından polis ile birlikte yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen hafta, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Diyarbakır'dan, İstanbul'a hareket eden ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen kiralık bir otomobil, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Anadolu Otoyolu üzerinde yapılan operasyonda otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsünün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.A.K. olduğu tespit edildi.

POLİS DE ARALARINDA 3 TUTUKLAMA

Araç içerisinde yapılan aramalarda ise 9 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 17 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet kalaşnikof mermisi ve 32 adette tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan polis M.A.K., operasyonun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çerçevesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.B. ve H.K. isimli iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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