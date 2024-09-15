Durdurulan araçta peçeteye emdirilmiş 6 milyon TL’lik uyuşturucu yakalandı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 17:15

Güncelleme: 15.09.2024 - 17:15

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezinde yürütülen operasyonda, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 6 milyon lira değerinde toplam 24.144 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai), 11 adet sentetik ecza hapı, 0,10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. S.A., E.N. ve N.A. isimli şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.