Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
Mardin’de jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol kontrol noktasında jandarma ekiplerin tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 3 şarjör ile 105 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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