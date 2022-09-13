Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

13 Eylül 2022 Salı, 12:54

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol kontrol noktasında jandarma ekiplerin tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 3 şarjör ile 105 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.