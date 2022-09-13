Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin’de jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 12:54
Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol kontrol noktasında jandarma ekiplerin tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 3 şarjör ile 105 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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