Diyarbakır'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'da park içerisinde oturur vaziyette silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan T.’ye (48) ait kimlik çıkarken, cebindeki mektup incelemeye alındı.
Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir caminin bitişiğindeki parkta, 13 Eylül Salı günü sabah saatlerinde; camiden çıkanlar, park içerisinde oturur vaziyette kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CEBİNDEN MEKTUP ÇIKTI
Ekipler, yaptıkları kontrolde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan T.'ye ait kimlik ile cebinde bir mektup bulundu. Yapılan ön incelemede Erken T.'nin boyun kısmında mermi girişi tespit edildi.
Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yaptı. Olay yerine yaklaşık 5 metre mesafede mermi çekirdeği bulundu. Erkan T.'nin çevresindeki yiyecek ve benzeri bazı materyaller ile mektup incelenmek üzere Emniyet'e götürüldü.
Cenaze otopsi için adlı tıpa götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?