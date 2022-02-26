Duriye'nin katili, eşinin hırsızlık için eve giren kuzeni çıktı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Duriye Taşdelen'in (24), eşi Emrah Taşdelen (26) ile telefonda konuşurken hırsızlık amacıyla içeri giren Nihat Kara (26) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Emrah Taşdelen’in kuzeni olan Nihat Kara, gözaltına alındı.
Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de oturan 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen, dün saat 22.00 sıralarında İzmir'de çalışan eşi Emrah Taşdelen ile telefonda görüntülü konuşurken evin kapısının zorlandığını belirterek çığlık attı. Büyük şok yaşayan Emrah Taşdelen, ilçedeki yakınlarını arayıp, durumu anlattı.
Eve giden yakınları, Duriye Taşdelen’i yaralı buldu. Taşdelen, çağırılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Duriye Taşdelen, kurtarılamadı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının Emrah Taşdelen'in kuzeni Nihat Kara olduğunu tespit etti. Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Nihat K., Emniyet'teki ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiğini, genç kadın çığlık atınca da bıçakladığını itiraf etti.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri yapılan Duriye Taşdelen, Altınyayla ilçesinde toprağa verilecek.
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