Dursun Çiçek hakkında hapis istemi

17 Eylül 2021 Cuma, 20:16

Ahmet Aydın, Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan, Ahmet İyimaya, Sadullah Ergin ve Yahya Doğan, CHP eski milletvekili Dursun Çiçek hakkında ‘iftira’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çiçek’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2019’da kabul edilen ve askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan torba yasada imzası olan milletvekillerini, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ olmakla suçladığı belirtildi.

Çiçek’in söz konusu isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda iddiaların somut delillere dayanmadığı için soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.

"İFTİRA SUÇU İŞLEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

İddianamede, “Şüphelinin, suç duyurusu ile müştekilerin FETÖ’nün siyasi ayağı olduğu isnadında bulunarak, müştekilerin yargılanmalarının talep edilmesi şeklinde gerçekleşen eylemiyle ‘iftira’ suçunu işlediği anlaşılmaktadır” denildi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, ‘zincirleme şekilde iftira suçunu işlediği’ iddia edilen Çiçek’in 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.